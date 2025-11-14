NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ASML gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ASML-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das ASML-Papier an diesem Tag bei 577,82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die ASML-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,173 ASML-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2025 auf 1 019,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,50 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 76,50 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at