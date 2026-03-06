ASML Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
ASML-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ASML-Anteile bei 620,97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,161 ASML-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 220,36 USD, da sich der Wert einer ASML-Aktie am 05.03.2026 auf 1 368,36 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 120,36 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
