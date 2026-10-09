ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Profitable ASML-Investition?
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09.10.2026 10:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Die ASML-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 980,54 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das ASML-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,020 ASML-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (1 769,79 USD), wäre das Investment nun 1 804,91 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +80,49 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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