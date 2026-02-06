ASML Aktie

WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

Performance unter der Lupe 06.02.2026 10:04:18

NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in ASML-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der ASML-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die ASML-Aktie bei 661,97 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das ASML-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,106 ASML-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.02.2026 20 396,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 350,16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 103,96 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shs

Analysen zu ASML Holding NV NY Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

ASML Holding NV NY Registered Shs

