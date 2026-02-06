NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in ASML-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der ASML-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die ASML-Aktie bei 661,97 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das ASML-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,106 ASML-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.02.2026 20 396,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 350,16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 103,96 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at