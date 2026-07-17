ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Profitable ASML-Investition?
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17.07.2026 10:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der ASML-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 744,91 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,342 ASML-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.07.2026 gerechnet (1 784,87 USD), wäre die Investition nun 2 396,09 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 139,61 Prozent zugenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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