NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML-Aktie gebracht.

Die ASML-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 658,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,152 ASML-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.05.2026 gerechnet (1 516,60 USD), wäre die Investition nun 230,29 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 130,29 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at