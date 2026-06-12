ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Investmentbeispiel
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12.06.2026 10:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das ASML-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 97,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 102,690 ASML-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 195 058,53 USD, da sich der Wert eines ASML-Anteils am 11.06.2026 auf 1 899,48 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 850,59 Prozent angewachsen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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