ASML Aktie

ASML für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

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ASML-Investment 24.07.2026 10:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in ASML-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 24.07.2023 wurde die ASML-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ASML-Anteile betrug an diesem Tag 684,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,610 ASML-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 341,16 USD, da sich der Wert eines ASML-Papiers am 23.07.2026 auf 1 803,00 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 26 341,16 USD entspricht einer Performance von +163,41 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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