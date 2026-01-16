ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Profitable ASML-Investition?
|
16.01.2026 10:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor 5 Jahren verdient
Am 16.01.2021 wurde das ASML-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ASML-Anteile bei 527,50 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die ASML-Aktie investiert hat, hat nun 18,957 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 331,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 243,60 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 152,44 Prozent gleich.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shs
|
16.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags in Grün (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: ASML vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels stärker (finanzen.at)