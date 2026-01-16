NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML-Aktie Investoren gebracht.

Am 16.01.2021 wurde das ASML-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ASML-Anteile bei 527,50 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die ASML-Aktie investiert hat, hat nun 18,957 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 331,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 243,60 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 152,44 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at