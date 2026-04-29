Associated Banc Aktie

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WKN: 907145 / ISIN: US0454871056

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Dividenden-Auszahlung 29.04.2026 16:36:36

NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Associated Banc-Corp Aktionären eine Freude

NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Associated Banc-Corp Aktionären eine Freude

Associated Banc-Corp-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Associated Banc-Corp-Dividendenauszahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp am 28.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,93 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Associated Banc-Corp-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 4,49 Prozent erhöht. Insgesamt wurde entschieden 167,27 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 150,70 Mio. USD angesetzt wurde.

Associated Banc-Corp-Aktie mit Dividendenrendite

Zum New York-Schluss notierte das Associated Banc-Corp-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 28,15 USD. Associated Banc-Corp verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,61 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 3,72 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Associated Banc-Corp via New York 63,28 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 128,83 Prozent mehr zugenommen als der Associated Banc-Corp-Kurs.

Dividendenprognose von Associated Banc-Corp

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,97 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,43 Prozent absinken.

Hauptdaten von Associated Banc-Corp

Associated Banc-Corp ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 4,656 Mrd. USD. Das Associated Banc-Corp-KGV beläuft sich aktuell auf 9,31. Der Umsatz von Associated Banc-Corp belief sich in 2025 auf 2,459 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 2,77 USD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com

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