Das wäre der Verdienst eines frühen Associated Banc-Corp-Einstiegs gewesen.

Am 17.11.2016 wurde das Associated Banc-Corp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22,50 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hat, hat nun 444,444 Anteile im Depot. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Anteile wären am 16.11.2026 13 631,11 USD wert, da der Schlussstand 30,67 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,31 Prozent vermehrt.

Associated Banc-Corp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at