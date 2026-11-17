Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Associated Banc-Corp-Performance
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 17.11.2016 wurde das Associated Banc-Corp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22,50 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hat, hat nun 444,444 Anteile im Depot. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Anteile wären am 16.11.2026 13 631,11 USD wert, da der Schlussstand 30,67 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,31 Prozent vermehrt.
Associated Banc-Corp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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