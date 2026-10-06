NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Associated Banc-Corp-Aktie Anlegern gebracht.

Am 06.10.2023 wurde die Associated Banc-Corp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Associated Banc-Corp-Papier an diesem Tag bei 16,69 USD. Bei einem Associated Banc-Corp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 599,161 Associated Banc-Corp-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 387,66 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Papiers am 05.10.2026 auf 29,02 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 17 387,66 USD entspricht einer Performance von +73,88 Prozent.

Associated Banc-Corp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at