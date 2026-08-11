Associated Banc Aktie

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WKN: 907145 / ISIN: US0454871056

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Frühe Investition 11.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Associated Banc-Corp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Associated Banc-Corp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Anteile betrug an diesem Tag 18,58 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,382 Associated Banc-Corp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Anteile wären am 10.08.2026 168,73 USD wert, da der Schlussstand 31,35 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,73 Prozent zugenommen.

Alle Associated Banc-Corp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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