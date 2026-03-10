NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Associated Banc-Corp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Associated Banc-Corp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Associated Banc-Corp-Papier bei 18,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Associated Banc-Corp-Papier investiert hätte, hätte er nun 544,959 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 667,57 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Anteils am 09.03.2026 auf 25,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,68 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Associated Banc-Corp zuletzt 4,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at