Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Associated Banc-Corp-Anlage unter der Lupe
|
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Associated Banc-Corp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Associated Banc-Corp-Papier bei 18,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Associated Banc-Corp-Papier investiert hätte, hätte er nun 544,959 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 667,57 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Anteils am 09.03.2026 auf 25,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,68 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Associated Banc-Corp zuletzt 4,16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
