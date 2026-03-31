NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Associated Banc-Corp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Associated Banc-Corp-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21,34 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hat, hat nun 468,604 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.03.2026 11 696,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,96 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,96 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Associated Banc-Corp einen Börsenwert von 4,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at