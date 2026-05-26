NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Associated Banc-Corp-Investment gewesen.

Am 26.05.2021 wurde das Associated Banc-Corp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Associated Banc-Corp-Anteile an diesem Tag 22,52 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44,405 Associated Banc-Corp-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 243,78 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Papiers am 22.05.2026 auf 28,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,38 Prozent gesteigert.

Alle Associated Banc-Corp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at