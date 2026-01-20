NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Associated Banc-Corp-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Associated Banc-Corp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 39,730 Associated Banc-Corp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Aktie auf 26,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 054,43 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 054,43 USD entspricht einer Performance von +5,44 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Associated Banc-Corp bezifferte sich zuletzt auf 4,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at