Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Lohnende Associated Banc-Corp-Anlage?
|
10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Associated Banc-Corp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 10.11.2021 wurden Associated Banc-Corp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Aktie betrug an diesem Tag 23,92 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hat, hat nun 41,806 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 291,39 USD, da sich der Wert einer Associated Banc-Corp-Aktie am 09.11.2026 auf 30,89 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,14 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Associated Banc-Corp belief sich zuletzt auf 5,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Associated Banc-Corp.
Analysen zu Associated Banc-Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Associated Banc-Corp.
|27,60
|0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.