Associated Banc Aktie

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WKN: 907145 / ISIN: US0454871056

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Lohnende Associated Banc-Corp-Anlage? 10.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Associated Banc-Corp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Associated Banc-Corp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 10.11.2021 wurden Associated Banc-Corp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Aktie betrug an diesem Tag 23,92 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hat, hat nun 41,806 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 291,39 USD, da sich der Wert einer Associated Banc-Corp-Aktie am 09.11.2026 auf 30,89 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,14 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Associated Banc-Corp belief sich zuletzt auf 5,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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