Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Associated Banc-Corp-Investment
|
08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Associated Banc-Corp-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,95 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 58,997 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 1 833,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,07 USD belief. Damit wäre die Investition um 83,30 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Associated Banc-Corp eine Börsenbewertung in Höhe von 5,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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