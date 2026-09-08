NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Associated Banc-Corp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Associated Banc-Corp-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,95 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 58,997 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 1 833,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,07 USD belief. Damit wäre die Investition um 83,30 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Associated Banc-Corp eine Börsenbewertung in Höhe von 5,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at