Associated Banc Aktie

Associated Banc für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907145 / ISIN: US0454871056

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Frühes Investment 17.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Associated Banc-Corp-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Associated Banc-Corp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Associated Banc-Corp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Associated Banc-Corp-Aktie an diesem Tag 22,22 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,500 Associated Banc-Corp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.03.2026 110,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,59 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 110,67 USD, was einer positiven Performance von 10,67 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Associated Banc-Corp belief sich zuletzt auf 4,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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