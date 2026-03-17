Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Frühes Investment
|
17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Associated Banc-Corp-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Associated Banc-Corp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Associated Banc-Corp-Aktie an diesem Tag 22,22 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,500 Associated Banc-Corp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.03.2026 110,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,59 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 110,67 USD, was einer positiven Performance von 10,67 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Associated Banc-Corp belief sich zuletzt auf 4,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!