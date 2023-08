NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Associated Banc-Corp eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Associated Banc-Corp-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Associated Banc-Corp-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Associated Banc-Corp-Papier bei 20,30 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hat, hat nun 492,611 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2023 auf 18,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 325,12 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,75 Prozent verringert.

Insgesamt war Associated Banc-Corp zuletzt 2,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at