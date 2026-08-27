NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astro-Med-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Astro-Med-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Astro-Med-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11,07 USD. Bei einem Astro-Med-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 90,334 Astro-Med-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 618,79 USD, da sich der Wert einer Astro-Med-Aktie am 26.08.2026 auf 28,99 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 161,88 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Astro-Med bezifferte sich zuletzt auf 227,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at