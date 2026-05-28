Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Lukratives Astro-Med-Investment?
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28.05.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astro-Med von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Astro-Med-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Astro-Med-Anteile bei 14,51 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Astro-Med-Aktie investierten, hätten nun 6,892 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.05.2026 auf 15,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,51 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,51 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Astro-Med bezifferte sich zuletzt auf 108,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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