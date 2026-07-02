Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Lohnende Astro-Med-Anlage?
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02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astro-Med von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Astro-Med-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,47 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Astro-Med-Aktie investiert hat, hat nun 801,925 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Astro-Med-Anteile wären am 30.06.2026 22 830,79 USD wert, da der Schlussstand 28,47 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 128,31 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Astro-Med belief sich jüngst auf 222,36 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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