NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astro-Med von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Astro-Med eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Astro-Med-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,47 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Astro-Med-Aktie investiert hat, hat nun 801,925 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Astro-Med-Anteile wären am 30.06.2026 22 830,79 USD wert, da der Schlussstand 28,47 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 128,31 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Astro-Med belief sich jüngst auf 222,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at