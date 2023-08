NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Astro-Med abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Astro-Med-Aktie Anlegern gebracht.

Am 03.08.2022 wurde die Astro-Med-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Astro-Med-Aktie an diesem Tag 11,92 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,389 Astro-Med-Aktien. Die gehaltenen Astro-Med-Aktien wären am 02.08.2023 116,95 USD wert, da der Schlussstand 13,94 USD betrug. Mit einer Performance von +16,95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Astro-Med wurde am Markt mit 106,60 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at