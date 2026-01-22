Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Langfristige Anlage
|
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astro-Med von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Astro-Med-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,68 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,310 Astro-Med-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.01.2026 67,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,02 Prozent verringert.
Alle Astro-Med-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 64,46 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
