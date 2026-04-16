NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astro-Med von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Astro-Med eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Astro-Med-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Astro-Med-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,91 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,707 Astro-Med-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,48 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 19,52 Prozent.

Am Markt war Astro-Med jüngst 89,72 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at