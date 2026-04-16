Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Rentable Astro-Med-Anlage?
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16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astro-Med von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Astro-Med-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Astro-Med-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,91 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,707 Astro-Med-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,48 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 19,52 Prozent.
Am Markt war Astro-Med jüngst 89,72 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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