NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astro-Med von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Astro-Med-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Astro-Med-Papier via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Astro-Med-Anteile bei 10,65 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Astro-Med-Aktie investierten, hätten nun 9,390 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Astro-Med-Aktie auf 8,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,22 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 18,78 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Astro-Med eine Marktkapitalisierung von 65,39 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at