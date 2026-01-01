Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Profitables Astro-Med-Investment?
|
01.01.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astro-Med von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Astro-Med-Papier via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Astro-Med-Anteile bei 10,65 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Astro-Med-Aktie investierten, hätten nun 9,390 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Astro-Med-Aktie auf 8,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,22 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 18,78 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Astro-Med eine Marktkapitalisierung von 65,39 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
