Astro-Med Aktie

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WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084

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Rentabler Astro-Med-Einstieg? 07.05.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Astro-Med-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Astro-Med-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Astro-Med-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Astro-Med-Papier bei 9,07 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Astro-Med-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,025 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.05.2026 158,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,35 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 58,21 Prozent.

Der Börsenwert von Astro-Med belief sich jüngst auf 111,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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