NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Astro-Med-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Astro-Med-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.11.2020 wurde das Astro-Med-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Astro-Med-Anteile an diesem Tag bei 7,89 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Astro-Med-Aktie investierten, hätten nun 126,743 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.11.2023 auf 13,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 718,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,86 Prozent erhöht.

Astro-Med erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 101,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at