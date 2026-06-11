NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Astro-Med von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Astro-Med-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 11.06.2023 wurde das Astro-Med-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 15,35 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astro-Med-Aktie investiert, befänden sich nun 651,466 Astro-Med-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 371,34 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Papiers am 10.06.2026 auf 15,92 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +3,71 Prozent.

Am Markt war Astro-Med jüngst 120,58 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at