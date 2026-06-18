Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Investmentbeispiel
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Astro-Med von vor 5 Jahren verdient
Am 18.06.2021 wurde die Astro-Med-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Astro-Med-Anteile bei 14,14 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,072 Astro-Med-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 200,50 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Papiers am 17.06.2026 auf 28,35 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +100,50 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Astro-Med eine Börsenbewertung in Höhe von 128,76 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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