Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Profitable Astro-Med-Anlage?
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26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Astro-Med von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Astro-Med-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astro-Med-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,042 Astro-Med-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,96 USD wert. Mit einer Performance von -37,04 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Astro-Med-Wert an der Börse wurde auf 68,26 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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