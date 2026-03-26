NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Astro-Med von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Astro-Med eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Astro-Med-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astro-Med-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,042 Astro-Med-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,96 USD wert. Mit einer Performance von -37,04 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Astro-Med-Wert an der Börse wurde auf 68,26 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at