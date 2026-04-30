Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Lohnende Astro-Med-Anlage?
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30.04.2026 16:04:47
NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Astro-Med von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Astro-Med-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Astro-Med-Papier letztlich bei 14,32 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Astro-Med-Aktie investiert hat, hat nun 698,324 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 511,17 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4,89 Prozent verkleinert.
Astro-Med war somit zuletzt am Markt 106,70 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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