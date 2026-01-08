Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Lohnendes Astro-Med-Investment?
|
08.01.2026 16:05:43
NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Astro-Med von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde das Astro-Med-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Astro-Med-Anteile bei 14,14 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Astro-Med-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 70,721 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 643,56 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Anteils am 07.01.2026 auf 9,10 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 35,64 Prozent gleich.
Astro-Med erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 68,80 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
