Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Profitables Astro-Med-Investment?
|
14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Astro-Med von vor 3 Jahren bedeutet
Das Astro-Med-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Astro-Med-Aktie 15,04 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Astro-Med-Aktie investiert hat, hat nun 66,489 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 14,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 967,42 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 3,26 Prozent.
Alle Astro-Med-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 112,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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