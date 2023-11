NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Astro-Med von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Astro-Med-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Astro-Med-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,80 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Astro-Med-Aktie investiert hätte, hätte er nun 531,915 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 180,85 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Anteils am 08.11.2023 auf 13,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,19 Prozent verringert.

Der Astro-Med-Wert an der Börse wurde auf 100,41 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at