Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Langfristige Investition
|
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Astronics-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Astronics-Anteile bei 14,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Astronics-Papier investiert hätte, hätte er nun 690,131 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 50 655,62 USD, da sich der Wert eines Astronics-Papiers am 05.02.2026 auf 73,40 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 406,56 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Astronics belief sich zuletzt auf 2,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Astronics Corp.
Analysen zu Astronics Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Astronics Corp.
|61,00
|-1,93%
