WKN: 867880 / ISIN: US0464331083

Langfristige Investition 06.02.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Astronics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Astronics-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Astronics-Anteile bei 14,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Astronics-Papier investiert hätte, hätte er nun 690,131 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 50 655,62 USD, da sich der Wert eines Astronics-Papiers am 05.02.2026 auf 73,40 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 406,56 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Astronics belief sich zuletzt auf 2,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

