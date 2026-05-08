Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Lukrative Astronics-Investition?
|
08.05.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 08.05.2021 wurde das Astronics-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Astronics-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,406 Astronics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.05.2026 gerechnet (77,95 USD), wäre die Investition nun 499,36 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 399,36 Prozent zugenommen.
Astronics wurde am Markt mit 2,81 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!