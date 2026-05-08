NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Astronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 08.05.2021 wurde das Astronics-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Astronics-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,406 Astronics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.05.2026 gerechnet (77,95 USD), wäre die Investition nun 499,36 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 399,36 Prozent zugenommen.

Astronics wurde am Markt mit 2,81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at