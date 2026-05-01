NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Astronics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.05.2023 wurde das Astronics-Papier via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 14,96 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 668,449 Astronics-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 30.04.2026 47 727,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,40 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 47 727,27 USD, was einer positiven Performance von 377,27 Prozent entspricht.

Astronics wurde am Markt mit 2,40 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at