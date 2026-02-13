NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Astronics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Astronics-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 15,74 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Astronics-Aktie investierten, hätten nun 6,353 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 482,15 USD, da sich der Wert eines Astronics-Anteils am 12.02.2026 auf 75,89 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 382,15 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Astronics bezifferte sich zuletzt auf 2,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at