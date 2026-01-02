Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Astronics-Anlage unter der Lupe
|
02.01.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Astronics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Astronics-Aktie bei 15,79 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Astronics-Aktie investiert hat, hat nun 6,333 Anteile im Depot. Die gehaltenen Astronics-Aktien wären am 31.12.2025 343,51 USD wert, da der Schlussstand 54,24 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 243,51 Prozent angewachsen.
Alle Astronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!