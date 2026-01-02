NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Astronics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Astronics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Astronics-Aktie bei 15,79 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Astronics-Aktie investiert hat, hat nun 6,333 Anteile im Depot. Die gehaltenen Astronics-Aktien wären am 31.12.2025 343,51 USD wert, da der Schlussstand 54,24 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 243,51 Prozent angewachsen.

Alle Astronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at