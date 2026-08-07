NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Astronics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Astronics-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Astronics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 30,86 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Astronics-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,406 Astronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Astronics-Aktie auf 76,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 464,17 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 146,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Astronics bezifferte sich zuletzt auf 3,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at