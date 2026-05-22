NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Astronics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Astronics-Aktien verdienen können.

Am 22.05.2025 wurde die Astronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,86 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 334,896 Astronics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.05.2026 auf 79,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 754,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 167,55 Prozent.

Jüngst verzeichnete Astronics eine Marktkapitalisierung von 3,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at