NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Astronics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Astronics-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31,64 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 31,602 Astronics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Astronics-Papiere wären am 29.10.2026 1 987,15 USD wert, da der Schlussstand 62,88 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +98,71 Prozent.

Astronics war somit zuletzt am Markt 2,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at