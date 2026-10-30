Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Langfristige Anlage
|
30.10.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astronics von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Astronics-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31,64 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 31,602 Astronics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Astronics-Papiere wären am 29.10.2026 1 987,15 USD wert, da der Schlussstand 62,88 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +98,71 Prozent.
Astronics war somit zuletzt am Markt 2,70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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