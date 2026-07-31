NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Astronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Astronics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Astronics-Anteile bei 17,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Astronics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,855 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 400,53 USD, da sich der Wert einer Astronics-Aktie am 30.07.2026 auf 68,41 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 300,53 Prozent zugenommen.

Astronics war somit zuletzt am Markt 2,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at