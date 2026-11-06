NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astronics von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Astronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Astronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Astronics-Aktie an diesem Tag bei 47,01 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Astronics-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 212,721 Astronics-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 248,67 USD, da sich der Wert eines Astronics-Papiers am 05.11.2026 auf 52,88 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,49 Prozent erhöht.

Am Markt war Astronics jüngst 2,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at