NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Astronics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.02.2016 wurde die Astronics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 20,47 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Astronics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 48,857 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Astronics-Papiere wären am 19.02.2026 3 853,82 USD wert, da der Schlussstand 78,88 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 285,38 Prozent angezogen.

Der Astronics-Wert an der Börse wurde auf 2,79 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at