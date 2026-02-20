Astronics Aktie

Astronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867880 / ISIN: US0464331083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 20.02.2026 16:04:32

NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Astronics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.02.2016 wurde die Astronics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 20,47 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Astronics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 48,857 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Astronics-Papiere wären am 19.02.2026 3 853,82 USD wert, da der Schlussstand 78,88 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 285,38 Prozent angezogen.

Der Astronics-Wert an der Börse wurde auf 2,79 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Astronics Corp.

mehr Nachrichten