NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astronics von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Astronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 18.06.2025 wurde das Astronics-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Astronics-Papiers betrug an diesem Tag 33,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,983 Astronics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.06.2026 240,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140,33 Prozent gesteigert.

Am Markt war Astronics jüngst 2,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at