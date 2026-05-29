NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Astronics-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Astronics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Astronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16,36 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,112 Astronics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.05.2026 538,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88,17 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 438,94 Prozent.

Astronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,05 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at